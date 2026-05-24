Верхувен заявил о возможной подаче апелляции на остановку рефери в бою с Усиком

Экс-чемпион Glory нидерландец Рико Верхувен прокомментировал поражение от украинца Александра Усика в титульном бою, который прошёл в Египте. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде за секунду до конца.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Они остановили бой после гонга. Думаю, мы можем подать апелляцию, потому что это вообще не имеет смысла.

Когда рефери вмешался, у меня не было никакого «потрясения» или чего-то подобного. Я просто смотрел на него и думал: «почему ты останавливаешь, мы уже почти дошли до конца». Для меня это было странно.

Рефери должен это понимать. Конечно, ошибки бывают, но он должен признать свою ошибку. Пересмотреть момент и либо объявить бой несостоявшимся, либо уйти к судейским запискам. И если бы считали по очкам, я был бы впереди», — сказал Верхувен в интервью Boxing News.

Напомним, на момент остановки боя по судейским запискам была ничья.

