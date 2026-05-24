Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Видео скандального момента остановки боя Александр Усик — Рико Верховен

Видео скандального момента остановки боя Александр Усик — Рико Верхувен
Комментарии

В ночь с 23 на 24 мая в Египте прошёл масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Украинский боксёр победил досрочно в 11-м раунде и в третий раз защитил пояс WBC. После поединка появилось видео концовки.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

ВИДЕО остановки боя Усик — Верхувен.

Напомним, судья остановил бой за секунду до конца 11-го раунда. Сегодняшний успех украинца вызвал массу споров. Многие посчитали, что рефери не должен был останавливать поединок, а в интервью после боя Верхувен заявил о возможной подаче апелляции.

Усик написал на стене, что Джошуа станет неоспоримым чемпионом

Материалы по теме
Верхувен заявил о возможной подаче апелляции на остановку рефери в бою с Усиком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android