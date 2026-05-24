Видео скандального момента остановки боя Александр Усик — Рико Верхувен

В ночь с 23 на 24 мая в Египте прошёл масштабный вечер бокса, главным событием которого стал поединок между непобеждённым обладателем титулов WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Glory нидерландцем Рико Верхувеном. Украинский боксёр победил досрочно в 11-м раунде и в третий раз защитил пояс WBC. После поединка появилось видео концовки.

Напомним, судья остановил бой за секунду до конца 11-го раунда. Сегодняшний успех украинца вызвал массу споров. Многие посчитали, что рефери не должен был останавливать поединок, а в интервью после боя Верхувен заявил о возможной подаче апелляции.

