Скандальная победа Александра Усика, «Бавария» выиграла Кубок Германии. Главное к утру
Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верхувеном в титульном бою в Египте благодаря скандальному техническому нокауту в 11-м раунде, «Бавария» разгромила «Штутгарт» и выиграла Кубок Германии, «Каролина Харрикейнз» одолела «Монреаль Канадиенс» и сравняла счёт в серии 1/2 финала Кубка Стэнли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Усик победил Рико Верхувена в титульном бою.
- «Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив «Штутгарт» в финале благодаря хет-трику Кейна.
- «Каролина» переиграла «Монреаль» в овертайме и сравняла счёт в серии. Россияне — без очков.
- «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в плей-офф НБА и оказался в шаге от финала.
- Видео скандального момента остановки боя Александр Усик — Рико Верхувен.
- Расселл взял поул в квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий.
- Верхувен заявил о возможной подаче апелляции на остановку рефери в бою с Усиком.
- «Реал» уверенно победил «Атлетик» в матче 38-го тура Ла Лиги.
- Футболисты и болельщики «Реала» попрощались с Карвахалем и Алабой.
- Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда на фоне его ухода из «Акрона».
- «Барселона» проиграла «Валенсии» в матче 38-го тура Ла Лиги.
- Стали известны команды, вылетевшие из Ла Лиги по итогам сезона-2025/2026.
Материалы по теме
Комментарии