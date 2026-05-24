Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

24 мая главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, Кубок Стэнли, бокс, баскетбол, НБА

Скандальная победа Александра Усика, «Бавария» выиграла Кубок Германии. Главное к утру
Комментарии

Украинский боксёр Александр Усик одержал победу над нидерландцем Рико Верхувеном в титульном бою в Египте благодаря скандальному техническому нокауту в 11-м раунде, «Бавария» разгромила «Штутгарт» и выиграла Кубок Германии, «Каролина Харрикейнз» одолела «Монреаль Канадиенс» и сравняла счёт в серии 1/2 финала Кубка Стэнли. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Александр Усик победил Рико Верхувена в титульном бою.
  2. «Бавария» выиграла Кубок Германии, разгромив «Штутгарт» в финале благодаря хет-трику Кейна.
  3. «Каролина» переиграла «Монреаль» в овертайме и сравняла счёт в серии. Россияне — без очков.
  4. «Нью-Йорк» обыграл «Кливленд» в плей-офф НБА и оказался в шаге от финала.
  5. Видео скандального момента остановки боя Александр УсикРико Верхувен.
  6. Расселл взял поул в квалификации ГП Канады, Антонелли — второй, Норрис — третий.
  7. Верхувен заявил о возможной подаче апелляции на остановку рефери в бою с Усиком.
  8. «Реал» уверенно победил «Атлетик» в матче 38-го тура Ла Лиги.
  9. Футболисты и болельщики «Реала» попрощались с Карвахалем и Алабой.
  10. Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда на фоне его ухода из «Акрона».
  11. «Барселона» проиграла «Валенсии» в матче 38-го тура Ла Лиги.
  12. Стали известны команды, вылетевшие из Ла Лиги по итогам сезона-2025/2026.
Материалы по теме
ЧМ по хоккею — 2026: результаты на 23 мая, календарь, таблица

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события воскресенья: старт «Ролан Гаррос», «Спартак» против «Краснодара» и Формула-1
Топ-события воскресенья: старт «Ролан Гаррос», «Спартак» против «Краснодара» и Формула-1
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android