Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сланов отреагировал на скандальную остановку боя Усика и Верхувена

Сланов отреагировал на скандальную остановку боя Усика и Верхувена
Комментарии

Известный российский тренер по боксу Виталий Сланов отреагировал на скандальную остановку в бою за звание чемпиона WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Поединок завершился победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Останавливать нельзя было. Пусть упадёт ещё раз, два раза. Что там было? Упал и упал. Вспомним, какие бои были… Фрейзер с Форманом раз пять или шесть падал в чемпионском бою. Нельзя было останавливать. Парень заслужил. Он настроился, не проигрывал, попадал, давил. Усик смотрелся не очень. Он молодец. Волевой, выносливый. Но в этом бою мы увидели, что он не Фрейзер, не Форман. И не Мохаммед Али», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку боя
Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android