Сланов отреагировал на скандальную остановку боя Усика и Верхувена

Известный российский тренер по боксу Виталий Сланов отреагировал на скандальную остановку в бою за звание чемпиона WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Поединок завершился победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Останавливать нельзя было. Пусть упадёт ещё раз, два раза. Что там было? Упал и упал. Вспомним, какие бои были… Фрейзер с Форманом раз пять или шесть падал в чемпионском бою. Нельзя было останавливать. Парень заслужил. Он настроился, не проигрывал, попадал, давил. Усик смотрелся не очень. Он молодец. Волевой, выносливый. Но в этом бою мы увидели, что он не Фрейзер, не Форман. И не Мохаммед Али», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.