Сланов: Усик не мог остановить Верхувена

Известный российский тренер по боксу Виталий Сланов поделился мыслями насчёт боя за звание чемпиона WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Поединок завершился победой Усика нокаутом в 11-м раунде.

«Я болел не за Усика, а за бокс. Всё-таки Усик – великий боксёр. Не хотел, чтобы имидж бокса упал. Верхувена любой из бьющих боксёров нокаутирует: Джошуа, Дюбуа, Гассиев. Он ничего выдающегося не показывал. Шёл вперёд, выбрасывал. Не то чтобы хорошо защищался. Просто опустил голову и исходил из этого. А у Усика нет разового удара. И остановить соперника он не мог», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.