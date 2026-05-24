Виталий Сланов: Верхувен завоевал симпатию. Ну и неуд можно судье поставить

Известный российский тренер по боксу Виталий Сланов рассказал, что стал уважительно относиться с экс-чемпиону Glory в тяжёлом весе нидерландцу Рико Верхувену после его выступления в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Поединок завершился победой последнего нокаутом в 11-м раунде.

«Верхувен завоевал симпатию. Я его зауважал. Ну и неуд можно судье поставить. Думаю, что к Усику относятся судьи благосклонно во многих боях. С Чисорой было очень сложно, с Брейдисом. Даже с Джошуа можно было отдать и туда, и сюда. Но это не умаляет его заслуг в боксе. Ломаченко – не менее выдающийся. Но в спорных боях ему не отдают», — сказал Виталий Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.