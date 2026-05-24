Верхувен: рефери должен был дать мне упасть в ринге. Меня шокировало то, что он вмешался

Экс-чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен прокомментировал остановку в бою с непобеждённым украинцем Александром Усиком, который прошёл сегодня, 23 мая, в Египте и завершился победой последнего нокаутом в 11-м раунде.

«Это очень разочаровывает. [Рефери должен был] дать мне упасть в ринге. Что есть, то есть. Конечно, я был в шоке, когда рефери вмешался и остановил бой. Это горько-сладкое чувство. В бою я был близок к победе. Выложился по полной и сделал всё, что мог, но этого оказалось недостаточно.

Я знаю, что план на бой был безупречен. Мы чувствовали себя уверенно. Я буквально наслаждался поединком, может быть, даже слишком», — приводит слова Верхувена журнал The Ring.