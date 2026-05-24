«С удовольствием». Рико Верхувен заявил о желании провести реванш с Усиком

Экс-чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен заявил о желании провести реванш с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком. Их бой прошёл 23 мая в Египте и завершился победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Я бы с удовольствием провёл реванш с Усиком, но это не от меня зависит. В боксе есть свои правила, и я уже однажды их нарушил. Не знаю, как всё сложится. Я очень благодарен за то, что Усик согласился на бой. Для меня было огромной честью выйти на ринг с Усиком. Мне нравится выступать против лучших», — приводит слова Верхувена журнал The Ring.