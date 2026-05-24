Тищенко раскритиковал работу судьи в бою между Усиком и Верхувеном

Чемпион Олимпийских игр по боксу Евгений Тищенко раскритиковал работу судьи в бою за звание чемпиона WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Поединок завершился победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Смотрел бой и видел эту ситуацию. Считаю, что рефери в таком бою такого уровня должен владеть ситуацией. Он должен понимать и видеть время и саму картину боя, оценивать состояние боксёров. Он поступил неправильно. За секунду до конца боя не было никакой угрозы жизни и здоровью боксёров, чтобы рефери вмешался и не позволил продолжить бой. Надо подбирать более квалифицированных судей и назначать их на такие бои, чтобы люди не совершали таких ошибок», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.