Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тищенко раскритиковал работу судьи в бою между Усиком и Верхувеном

Тищенко раскритиковал работу судьи в бою между Усиком и Верхувеном
Комментарии

Чемпион Олимпийских игр по боксу Евгений Тищенко раскритиковал работу судьи в бою за звание чемпиона WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Поединок завершился победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Смотрел бой и видел эту ситуацию. Считаю, что рефери в таком бою такого уровня должен владеть ситуацией. Он должен понимать и видеть время и саму картину боя, оценивать состояние боксёров. Он поступил неправильно. За секунду до конца боя не было никакой угрозы жизни и здоровью боксёров, чтобы рефери вмешался и не позволил продолжить бой. Надо подбирать более квалифицированных судей и назначать их на такие бои, чтобы люди не совершали таких ошибок», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку боя
Судьи спасли Усика? Разбираем несправедливую остановку боя
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android