Рико Верхувен подал официальный протест на остановку боя с Усиком

Экс-чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен сообщил, что подал официальный протест на остановку титульного поединка с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком, который прошёл в Египте. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде за секунду до конца отрезка.

«Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно», — написал Рико на своей странице в социальной сети.

Для Верхувена это поражение стало первым на профессиональным уровне.