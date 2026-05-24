«Нужно было продолжать поединок». Джошуа не согласился с остановкой в бою Усик — Верхувен

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился мыслями насчёт боя за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 23 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

— Энтони, Верхувен побеждал до остановки боя? Что ты думаешь?

— Хороший вопрос. Я не знаю. Но это был хороший бой. Я знал, что Рико — хороший боксёр.

— Нужно ли было продолжать бой?

— Да, определённо нужно было, — сказал Джошуа в интервью Boxing News.