«Нужно было продолжать поединок». Джошуа не согласился с остановкой в бою Усик — Верхувен

36-летний бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа поделился мыслями насчёт боя за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 23 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

— Энтони, Верхувен побеждал до остановки боя? Что ты думаешь?
— Хороший вопрос. Я не знаю. Но это был хороший бой. Я знал, что Рико — хороший боксёр.

— Нужно ли было продолжать бой?
— Да, определённо нужно было, — сказал Джошуа в интервью Boxing News.

