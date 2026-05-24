Результаты турнира NFL 4: Рофаль нокаутировал Бисултанова, Халухоев победил Келеша

23 мая в Ингушетии прошёл четвёртый турнир бойцовской лиги NFL, в главном событии вечера которого Артём Рофаль одержал досрочную победу в третьем раунде над Сулимом Бисултановым.

Во втором по значимости поединке вечера Юсуф Халухоев в стартовом отрезке противостояния забил Сергея Келеша, одержав победу.

Также в рамках карда прошла схватка по правилам вольной борьбы между Исламом Жангоразовым и победителем гран-при PFL в тяжёлом весе Олегом Поповым. Победу в противостоянии со счётом 10:0 одержал Попов.

Турнир NFL 4 включал в себя противостояния по правилам ММА, бокса, дзюдо, вольной борьбы и исторического фехтования.