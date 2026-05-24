«Мы сотворили историю и сделали то, чего никто не ожидал». Верхувен — о бое с Усиком

Экс-чемпион Glory в тяжёлом весе нидерландец Рико Верхувен высказался насчёт поражения в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком за титул WBC. Поединок прошёл в Египте и завершился победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Немного побаловал себя пиццей. Всё в жизни происходит не просто так. Всё идёт наперекосяк, чтобы вы научились ценить моменты, когда всё складывается правильно. Хорошее рушится, чтобы на его место пришло нечто ещё лучшее. История свершилась.

Спасибо Джейсону Стэйтему за то, что сделал моё имя известным, спасибо Турки за то, что воплотил это в жизнь в самом потрясающем месте, спасибо Александру за то, что принял этот вызов. Огромное спасибо команде за эту безумную подготовку — ребята, мы сотворили историю! Мы сделали то, чего никто и никогда не ожидал. Пора отдохнуть и насладиться временем с семьёй», — написал Верхувен на своей странице в социальной сети.

Усик был плох или Верхувен — хорош? Детально изучаем скандальный бой
