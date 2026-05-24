Чемпион UFC Махачев ответил, когда проведёт следующий бой

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев сообщил, когда проведёт следующий поединок в североамериканской организации.

«Я знаю, что в августе [будет мой следующий поединок]. На 100% ещё не уверен насчёт соперника [с которым буду драться]. Уже в неплохой форме», — сказал Махачев в интервью журналисту Вячеславу Абдусаламову на его YouTube-канале.

На данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на счету Ислама 28 побед и одно поражение. Россиянин в последнем бою, который состоялся на турнире UFC 322 в Нью-Йорке, встретился с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. На кону стоял титул UFC в полусреднем весе. Бой завершился победой Махачева единогласным решением судей.