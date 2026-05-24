Григорий Дрозд: судья спасал честь и достоинство Усика

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд поделился мыслями насчёт боя за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«У меня, как и у многих адекватных людей, которые любят бокс, остались вопросы к рефери. Первый вопрос — почему он остановил бой после гонга, не закончив поединок. Второй — даже если Верхувен не услышал гонг, он стоял на ногах и не пропускал сильных удавов в голову. Он защищался, это последний раунд чемпионского боя. Судья должен был дать боксёрам пойти отдыхать и выйти на последний поединок боя. К рефери большие вопросы. Полагаю, что он спасал честь и достоинство Усика», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.