«Ты никогда не должен чувствовать, что победил Верхувена». Джейк Пол обратился к Усику

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол выразил разочарование исходом боя за титул WBC в супертяжёлом весе между непобеждённым украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Я искренне люблю бокс, и то, что произошло сегодня, меня очень огорчает. Этот вид спорта и его болельщики заслуживают лучшего. Огромная благодарность Рико, а также Нидерландам за то, что в их стране воспитали одного из лучших спортсменов в мире. Усик, я люблю тебя, но ты никогда не должен чувствовать себя победителем этого боя», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.