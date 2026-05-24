Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион мира по боксу: Верхувен вышел из боя победителем. Стоит провести реванш

Экс-чемпион мира по боксу: Верхувен вышел из боя победителем. Стоит провести реванш
Комментарии

43-летний бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе, а ныне аналитик и эксперт британец Тони Беллью высказался насчёт боя за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 23 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«За всю карьеру Усика — это был единственный раз, когда я видел, как Александра постоянно переигрывают. В конце каждого раунда он проигрывал и пропускал удары. Рико Верхувен вышел из боя победителем. Возможно, его рука и не была поднята, но, учитывая то, чего мы ожидали, он едва не преподнёс самый большой апсет в истории бокса.

Мы никогда не узнаем, продержался бы Верхувен до конца 12-го раунда, так что, наверное, стоит провести реванш. Это самое меньшее, чего заслуживает этот парень после такого выступления», — приводит слова Беллью портал Sky Sports.

Материалы по теме
Усик был плох или Верхувен — хорош? Детально изучаем скандальный бой
Усик был плох или Верхувен — хорош? Детально изучаем скандальный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android