Экс-чемпион мира по боксу: Верхувен вышел из боя победителем. Стоит провести реванш

43-летний бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе, а ныне аналитик и эксперт британец Тони Беллью высказался насчёт боя за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 23 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«За всю карьеру Усика — это был единственный раз, когда я видел, как Александра постоянно переигрывают. В конце каждого раунда он проигрывал и пропускал удары. Рико Верхувен вышел из боя победителем. Возможно, его рука и не была поднята, но, учитывая то, чего мы ожидали, он едва не преподнёс самый большой апсет в истории бокса.

Мы никогда не узнаем, продержался бы Верхувен до конца 12-го раунда, так что, наверное, стоит провести реванш. Это самое меньшее, чего заслуживает этот парень после такого выступления», — приводит слова Беллью портал Sky Sports.