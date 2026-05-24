«Мне надо уйти и избить Джейка Пола». Стрикленд заявил о намерении покинуть UFC

«Мне надо уйти и избить Джейка Пола». Стрикленд заявил о намерении покинуть UFC
Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд заявил о намерении уйти из UFC после того, как узнал, что 29-летний популярный блогер и боксёр, соотечественник Джейк Пол попал в список самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes.

«О боже. Мне нужно уйти из UFC и пойти избить Джейка Пола. Вот и всё. Расторгните мой контракт, UFC. Мне пора уходить», — приводит слова Стрикленда аккаунт Happy Punch в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.

Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
