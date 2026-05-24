Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Чемпион UFC Махачев назвал легенд спорта, которых взял бы в партнёры по игре в падел

Чемпион UFC Махачев назвал легенд спорта, которых взял бы в партнёры по игре в падел
Комментарии

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, каких легенд спорта взял бы себе в партнёры по игре в падел.

— Давай представим, что предстоит решающая игра в падел и на кону будет 10 млн рублей. Тебе надо в пару выбрать партнёра по игре. Майк Тайсон или Александр Овечкин.
— Овечкин, он более поворотливый.

— Овечкин или Криштиану Роналду?
— Криштиану игровой. У него дома корт для падела есть. Криштиану.

— Криштиану Роналду или Усман Дембеле.
— Роналду. Я знаю, он дома играет. Мне кажется, выиграет 10 млн рублей.

— Криштиану Роналду или Месси?
— Криштиану.

— Криштиану Роналду или IShowSpeed?
— Кто? Роналду. Здесь же не бег.

— Криштиану Роналду или Конор Макгрегор?
— Криштиану.

— Криштиану Роналду или уцышка (брат на дагестанском. – Прим. «Чемпионата») с посёлка?
— Муслим с посёлка, лучше его возьму (улыбается).

— Муслим с посёлка или Леброн Джеймс?
— Муслим. Набирай [форму] в паделе. 10 млн на кону. Приходи чаще тренироваться (улыбается), — сказал Махачев в видео, опубликованном на странице pound4padel.ru в социальной сети.

Материалы по теме
Чемпион UFC Махачев ответил, когда проведёт следующий бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android