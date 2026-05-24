Чемпион UFC Махачев назвал легенд спорта, которых взял бы в партнёры по игре в падел

34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусредней весовой категории (до 77 кг) россиянин Ислам Махачев рассказал, каких легенд спорта взял бы себе в партнёры по игре в падел.

— Давай представим, что предстоит решающая игра в падел и на кону будет 10 млн рублей. Тебе надо в пару выбрать партнёра по игре. Майк Тайсон или Александр Овечкин.

— Овечкин, он более поворотливый.

— Овечкин или Криштиану Роналду?

— Криштиану игровой. У него дома корт для падела есть. Криштиану.

— Криштиану Роналду или Усман Дембеле.

— Роналду. Я знаю, он дома играет. Мне кажется, выиграет 10 млн рублей.

— Криштиану Роналду или Месси?

— Криштиану.

— Криштиану Роналду или IShowSpeed?

— Кто? Роналду. Здесь же не бег.

— Криштиану Роналду или Конор Макгрегор?

— Криштиану.

— Криштиану Роналду или уцышка (брат на дагестанском. – Прим. «Чемпионата») с посёлка?

— Муслим с посёлка, лучше его возьму (улыбается).

— Муслим с посёлка или Леброн Джеймс?

— Муслим. Набирай [форму] в паделе. 10 млн на кону. Приходи чаще тренироваться (улыбается), — сказал Махачев в видео, опубликованном на странице pound4padel.ru в социальной сети.