Джейк Пол выразил интерес к организации боя Верхувен — Нганну в MVP

29-летний популярный американский блогер и боксёр Джейк Пол выразил заинтересованность к организации поединка между бывшим чемпионом Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном и экс-обладателем титула UFC в категории до 120 кг камерунцем Фрэнсисом Нганну в своём промоушене MVP как по правилам бокса, так и по правилам ММА.

«Рико против Фрэнсиса, MVP / MVP MMA», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.

Верхувен считается одним из величайших кикбоксёров всех времён. Нидерландец удерживал титул чемпиона Glory в тяжёлом весе 4220 дней, что эквивалентно более чем 11 годам. Спортсмен одержал 26 побед подряд под эгидой Glory в качестве чемпиона. Кроме того, Верхувен является рекордсменом организации по количеству побед в титульных боях (14).