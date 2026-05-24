«Бокс коррумпирован». Экс-чемпион UFC — о победе Усика над Верхувеном

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад намекнул на то, что украинец Александр Усик не честно одержал победу в бою с нидерландцем Рико Верхувеном. На кону поединка стоял титул WBC в супертяжёлом весе. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Бокс коррумпирован», — написал Мухаммад на своей странице в социальной сети Х.

Теперь украинский боксёр имеет в своём профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

