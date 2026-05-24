«Она была преждевременна». Тренер Верхувена не согласился с остановкой в бою Рико с Усиком

Питер Фьюри, являющийся главным тренером экс-чемпиона Glory в тяжёлом весе нидерландца Рико Верхувена, поделился мнением насчёт поражения своего подопечного в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло сегодня, 23 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Я считаю, что бой был остановлен преждевременно, но в конце концов Верхувен устал, выдохся, это был 11-й раунд. Мог бы Рико продержаться до конца 12-го? Вряд ли. Но остановка была преждевременной. Я за уважение. Уважайте своего соперника. Я не сторонник всякого дерьма. Усик одержал победу, поздравляю его от всей души.

Но я думаю, что они должны… Думаю, Александр вернётся на ринг, потому что посмотрит повтор боя и скажет: «Давайте сделаем это снова». Рико заслуживает ещё одного шанса, поскольку просто посмотрите, что здесь произошло. Ему нужно набраться опыта. Он впервые продержался больше пяти раундов», — приводит слова Фьюри портал ESPN.

Усик был плох или Верхувен — хорош? Детально изучаем скандальный бой
