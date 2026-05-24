Фрэнк Уоррен: Верхувен выигрывал бой — и рефери мог бы не останавливать поединок

Известный боксёрский промоутер и руководитель Queensberry Promotions британец Фрэнк Уоррен высказался насчёт боя за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Мне казалось, что [бой с Рико] для Усика будет довольно рутинной работой, но всё оказалось не так. Старый Рико проявил много мужества, желания и был очень агрессивен в своих движениях и в том, как шёл вперёд. На мой взгляд, [Верхувен] выигрывал бой. Я не понимаю, как считали судьи. Искренне считаю, что Верхувен забрал больше раундов, чем Усик.

Я действительно считаю, что рефери мог бы продолжить бой. При этом рефери — это не хронометрист. Это не входит в его обязанности. Он останавливает бой, когда считает это целесообразным. Это его работа.

Но мне кажется, что рефери мог бы не останавливать поединок, учитывая, как всё сложилось в 11-м раунде. Это было его решение, и бой получился очень, очень захватывающим и стал большим сюрпризом», — приводит слова Уоррена Sky Sports.