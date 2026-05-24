Видео: реакция Головкина, Канело и Джошуа на победу Усика нокаутом в бою с Верхувеном

Всемирно известные боксёры казахстанец Геннадий Головкин, мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, и британец Энтони Джошуа были поражены победой украинца Александра Усика нокаутом в бою с нидерландцем Рико Верхувеном. На кону поединка стоял титул WBC в супертяжёлом весе. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Теперь у украинского боксёра в профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.

Для Верхувена, в свою очередь, поражение в бою с Усиком стало первым на профессиональном уровне.