«Нужно быть ослом, чтобы принимать его слова близко к сердцу». Топурия — о Царукяне

Непобеждённый 29-летний действующий обладатель титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал об отношении к трэш-току со стороны второго номера рейтинга UFC в категории до 70 кг Армана Царукяна, представляющего Россию и Армению.

«Невозможно принимать слова этого сопляка близко к сердцу. Он может говорить что угодно, Арман весь день посвящает мне. Что могу сказать? Я ничьи слова не принимаю близко к сердцу. Нужно быть ослом, чтобы принимать их так», — приводит слова Топурии аккаунт FREAK.MMA в социальной сети Х.

Испано-грузинский спортсмен дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В рекорде Илии 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей, и ни одного поражения.

