«Как низко он пал!» Стрикленд отреагировал на участие Чимаева в схватке с Диллоном Дэнисом

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд отреагировал на участие представителя ОАЭ Хамзата Чимаева в схватке по правилам вольной борьбы с соотечественником Диллоном Дэнисом на турнире лиги RAF.

«Как низко он пал! Мне жаль, что ему придётся в этом участвовать. Вероятно, ему хорошо заплатили», — приводит слова Стрикленда портал Bloody Elbow.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.