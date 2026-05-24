«Рико выиграл бой, его обокрали». Чисора не согласился с победой Усика

42-летний двукратный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (2012-й и 2022-й) англичанин Дерек Чисора поделился мнением насчёт поражения нидерландца Рико Верхувена в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Рико выиграл бой… Остановка слишком ранняя. Они обокрали этого парня. Усик не сбавил темпа, он давно не выходил на ринг, просто не торопился. Если Усик снова сразится с этим парнем, то нокаутирует его. Думаю, Александр не уважал соперника и не понимал, что проигрывает. Решение остановить бой было ошибочным», — приводит слова Чисоры портал Boxing News.