«Не хотел, чтобы вам было скучно, ну, камон!» Усик — о выступлении в бою с Верхувеном

Непобеждённый 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик высказался насчёт своего выступления в бою с экс-чемпионом Glory в тяжёлом весе нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 23 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Говорят, смотреть мой бой с Рико было очень напряжённо. Ребята, я просто не хотел, чтобы вам было скучно, ну, камон!» — написал Усик на своей странице в социальной сети.

Теперь у украинского боксёра в профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.