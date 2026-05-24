«Брутальный нокаут. Не думаю, что остановка была ранней». Сауль Альварес — о победе Усика

Бывший абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес прокомментировал победу украинца Александра Усика в бою с нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.
— Канело, бой остановили рано?
— Я так не думаю. Это был брутальный нокаут.
— Кто следующий для Усика?
— Всего наилучшего ему. Он может подраться с кем угодно, — сказал Альварес в интервью на YouTube-канале Pro Boxing Fans.
Теперь у украинского боксёра в профессиональном рекорде 25 побед, из которых 16 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.