Сауль Альварес дал прогноз на возможный бой Фьюри — Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе мексиканец Сауль Альварес, более известный как Канело, дал прогноз на возможный поединок между именитыми британцами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, который, как предполагается, пройдёт осенью 2026 года.

«Хочу, чтобы Энтони Джошуа победил, всегда на стороне Эй Джея. Это будет хороший бой, но я ставлю на Энтони», — приводит слова Альвареса газета The Sun.

На профессиональном уровне Джошуа выступает с 2013 года. В его рекорде 28 побед, из которых 25 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Энтони является чемпионом Олимпийских игр в Лондоне 2012 года по боксу в категории свыше 91 кг.