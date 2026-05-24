«Это была плохая остановка. Рико заслуживал продолжения». Аль аш-Шейх — о победе Усика
Председатель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх поделился мнением насчёт поражения нидерландца Рико Верхувена в бою с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу украинцем Александром Усиком. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Это была плохая остановка, Рико заслуживал того, чтобы продолжить бой. Понятно, что в конце Усик доминировал, но рефери должен был дать возможность довести бой до конца. Теперь решением за Усиком. Кабайел долго ждал. Мы хотим провести бой Александра с Агитом на стадионе в Германии, а после организовать реванш с Рико. И я хочу провести ещё два боя с участием Верхувена», — приводит слова Аль аш-Шейха журнал The Ring.

