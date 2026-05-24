Гэтжи назвал ключевой фактор в бою с Топурией

Временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от объединительного боя с обладателем титула UFC в лёгком весе испано-грузином Илией Топурией, который состоится в ночь на 15 июня на турнире UFC Freedom 250 в Белом доме.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
«Знаю, он очень хорош. Думаю, у всех разные стили ведения боя, а его стиль больше основан на боксе, если говорить о дистанции, пространстве, тайминге и позиционной работе. Так что да, мне действительно нужно быть очень осторожным. Он ниже меня ростом, точно не хочешь, чтобы твоя голова находилась слишком высоко против парней, которые бросают в тебя бомбы.

Позиционная работа станет самым ключевым фактором в этом бою. Я должен быть максимально дисциплинированным в контроле позиции, пространства, внимательно следить за его работой на ногах и своей защитой. Мне постоянно нужно выигрывать битву за углы и за дистанцию», — приводит слова Гэтжи Low Kick MMA.

