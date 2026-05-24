Стрикленд — о турнире блогера Эдина Росса: это самая ******* хрень в моей жизни

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд жёстко раскритиковал турнир Brand Risk 14, организованный стримером и блогером Эдином Россом в Лас-Вегасе.

«Никогда в жизни не был частью чего-то настолько позорного и ненавижу себя за это. И после этого чувствую себя меньшим мужчиной. Господи, зачем вообще на это согласился?

Мне пришлось к чёрту оттуда свалить. Нравится Эдин, но меня просто тошнит. Это какой-то ******. Это самая ********, которую я видел в своей грёбаной жизни.

Готов вернуться домой и посмотреть себе в зеркало после этого, потому что никогда в жизни не участвовал в чём-то настолько позорном. Простите, ребят. Просто хотел поздороваться с другом, а в итоге лишился собственного достоинства», — приводит слова Стрикленда портал MMAFighting.