Гэтжи: после поражений я гораздо опаснее, чем после побед

Временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи заявил, что после поражений становится гораздо опаснее, и пообещал изменить неприятную для себя тенденцию проигрывать только бывшим чемпионам или в титульных боях.

«После поражений я гораздо опаснее, чем после побед. Так устроен человеческий разум. Когда у тебя всё получается, очень сложно оставаться настолько же преданным процессу, насколько это необходимо. Я проигрывал только бывшим чемпионам или в чемпионских боях, конечно, мне это не нравится. Эта часть моей карьеры меня не устраивает, собираюсь это изменить», — сказал Гэтжи в интервью каналу Grind City Media на YouTube.