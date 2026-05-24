Гэтжи: после поражений я гораздо опаснее, чем после побед

Гэтжи: после поражений я гораздо опаснее, чем после побед
Временный чемпион UFC в категории до 70 кг американец Джастин Гэтжи заявил, что после поражений становится гораздо опаснее, и пообещал изменить неприятную для себя тенденцию проигрывать только бывшим чемпионам или в титульных боях.

UFC 2026. UFC White House — Freedom 250, Вашингтон, США
Илия Топурия — Джастин Гэтжи
15 июня 2026, понедельник. 05:30 МСК
Илия Топурия
Не началось
Джастин Гэтжи

«После поражений я гораздо опаснее, чем после побед. Так устроен человеческий разум. Когда у тебя всё получается, очень сложно оставаться настолько же преданным процессу, насколько это необходимо. Я проигрывал только бывшим чемпионам или в чемпионских боях, конечно, мне это не нравится. Эта часть моей карьеры меня не устраивает, собираюсь это изменить», — сказал Гэтжи в интервью каналу Grind City Media на YouTube.

