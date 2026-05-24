Стрикленд раскритиковал стримерскую культуру после турнира Brand Risk 14

Чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд высказался о влиянии стримерской культуры на будущее США после посещения турнира Brand Risk 14, организованного блогером Эдином Россом.

«Понимаете, в чём дело? Там был неплохой бокс, а потом всё стало каким-то странным. Но самое паршивое в том, что у этих стримеров огромная аудитория, и ты понимаешь, что это следующее поколение американцев.

Чертовски грустно осознавать, что стримерское сообщество унаследует Америку. Это очень плохо. Просто хочу, чтобы всё это прекратилось. Это реально очень плохо», — приводит слова Стрикленда портал MMA Fighting.

Ранее Стрикленд крайне негативно высказался в сторону турнира.