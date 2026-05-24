«Это чертово ограбление». Аспиналл — о бое Усика и Верхувена

33-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл жёстко раскритиковал остановку боя за титул WBC в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и нидерландцем Рико Верхувеном. Их противостояние прошло сегодня, 24 мая, в Египте и завершилось победой Александра нокаутом в 11-м раунде.

«Им даже не дали дотянуть до конца раунда. Это чертово ограбление. Что это вообще за хрень? Бокс просто не хочет, чтобы побеждал кто-то со стороны, вот и всё.

Им нужны боксёры с классическим любительским бэкграундом: олимпийская медаль, переход в профессионалы, идеальный рекорд. Представителей других видов единоборств они не любят», — сказал Аспиналл в видео на своём Youtube-канале.