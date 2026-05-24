Вудли — о Ковингтоне: твоя фишка была в провоцировании

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли раскритиковал завершившего карьеру в UFC американца Колби Ковингтона, заявив, что тот построил карьеру на провокациях и использовал момент затишья в ММА.

«Его весь бренд был построен вокруг образа, что он такой сторонник Трампа, Америка и всё такое, когда на самом деле он просто слушал Дрейка, носил наушники Beats, тусовался в Майами, думая, что он гангстер, и надел на себя образ и персонажа. Твоя фишка была в провоцировании. Колби подхватил это, потому что это вызывало споры. Он хотел создать свою версию хила, но в ММА. Я платил Колби еженедельно, чтобы он был моим спарринг-партнёром для Рори, чтобы мучить его. Он был оппортунистом, который воспользовался тихим моментом в ММА. Сказал бы, что он крепкий.

Сказал бы, что он живучий. Я бы сказал, что он не очень много работает, но у него безумная кардиоформа. Люди ненавидели его в зале, потому что он не работал усердно, но у него был большой запас энергии, он знал, что держаться рядом с тобой — это лучшее для него. Он нашёл способ это делать. Наговаривал себе позиции, в которых его рекорд и рейтинг никогда не были. Спорт затих. Ронда ушла. Джон отдыхал. Конор выбыл, никого не было, поэтому мы были готовы слушать его. Он оппортунист, который воспользовался моментом, когда в спорте было тихо со звёздами, были просто готовы слушать WWE и отправиться с ним в путешествие. Это его наследие», — приводит слова Вудли MMA Junkie.