Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Топурия хочет провести защиту титула UFC против Царукяна

Непобеждённый чемпион в лёгком весе Илия Топурия заинтересован в поединке со вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг Арманом Царукяном в качестве одной из следующих защит титула. Как сообщает корреспондент ESPN Карлос Легаспи, это случится после боя с Джастином Гэтжи на турнире UFC в Белом доме.

«Он действительно хочет подраться с Арманом. Если у него будет одна защита титула, он хочет, чтобы следующим соперником стал именно Арман. На этом этапе это уже невозможно будет отрицать.

Думаю, если Илия победит, следующая защита титула будет с Арманом Царукяном, а потом посмотрим, что произойдёт дальше. Потому что есть ещё и амбиции подраться с Исламом Махачевым», — приводит слова Легаспи аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

