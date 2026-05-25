Менеджер Макгрегора объяснил, почему боец не примет участие на турнире UFC в Белом доме

Оди Аттар, менеджер бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, объяснил, почему ирландец не стал драться с американским бойцом Майклом Чендлером и пропустил турнир UFC Freedom 250 в Белом доме.

«Конор всегда выбирает те бои, которые имеют смысл для его наследия и карьеры. Бой с Чендлером на том этапе не давал ему того, что он ищет. Что касается Белого дома, то это было вопросом времени и правильного соперника. Мы с уважением относимся к предложению, но у нас были другие приоритеты. Сейчас Макгрегор возвращается против Макса Холлоуэя, и это тот вызов, который действительно его мотивирует», — приводит слова Аттара портал AOL.

