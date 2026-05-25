Гонорары Александра Усика и Рико Верхувена за бой 23 мая 2026

Стало известно, сколько украинский боксёр Александр Усик и нидерландец Рико Верхувен за титульный бой, коорый прошёл в Египте. Бой закончился победой Усика нокаутом в 11-м раунде после того, как рефери остановил поединок.

Как сообщает издание TotalProSports, Усик, как ожидается, заработает около $ 100 млн за этот бой, в то время как Верхувен может получить более $ 15 млн.

Ранее сообщалось, что на карточках двух судей после 10 раундов боя украинца Александра Усика и нидерландца Рико Верхувена была ничья.

Александр Усик за карьеру на профессиональном ринге одержал 25 побед, 16 из которых завершил нокаутом.