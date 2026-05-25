Хамзат Чимаев опубликовал пост по поводу реванша с Шоном Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев вновь обратился к Шону Стрикленду по теме их возможного реванша.

«Я жду, скажи мне, когда будешь готов, Шон. В следующий раз кто-то должен умереть», — написал Чимаев на своей страничке в соцсети Х.

Напомним, их первый бой стал главным событием турнира UFC 328 и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал новым чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг).

Для Чимаева это поражение стало первым на профессиональном уровне в смешанных единоборствах. До этого Хамзат шёл на серии из 15 побед, а бой с Шоном был для него первой защитой титула после того, как он завоевал его в августе 2025 года на турнире UFC 319 в Чикаго (штат Иллинойс, США).

