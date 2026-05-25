Как закончится бой Дмитрия Бивола и Михаэля Айферта?

30 мая состоится бой, в котором бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол встретится с немцем Михаэлем Айфертом, который пройдёт на «УГМК-Арене» в Екатеринбурге.

Дмитрию Биволу 35 лет. Российский спортсмен начал профессиональную карьеру в 2015 году, а уже спустя два года завоевал титул чемпиона мира в полутяжёлом весе. В 2025 году Бивол стал абсолютным чемпионом дивизиона.

28-летний Михаэль Айферт выступает на профессиональном уровне с 2018 года. В активе немецкого боксёра есть победа над бывшим чемпионом мира из Канады Жаном Паскалем.