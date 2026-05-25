Дмитрий Бивол прилетел на бой с Айфертом в Екатеринбург

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прилетел в Екатеринбург, где 30 мая состоится его поединок с немцем Михаэлем Айфертом.

Фото: RCC Boxing

Михаэлю Айферту 28 лет. Немецкий боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2018 году. Имеет в своём активе победу над бывшим чемпионом мира канадцем Жаном Паскалем.

Дмитрию Биволу 35 лет. Россиянин дебютировал на профессиональном ринге в 2015 году. В 2017-м стал чемпионом мира в полутяжёлом весе, в 2025-м – абсолютным чемпионом.

