«Все судьи — американцы, и организация американская». Чимаев — о поражении от Стрикленда

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев высказался о поражении в поединке с американцем Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Напомним, Чимаев уступил раздельным судейским решением по итогам пяти раундов, потеряв чемпионский титул.

«Все судьи – американцы, организация – американская, соперник – американец. А чеченец всего один. Бой получился близким. Кто же в таком случае должен победить?» — написал Чимаев в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее Чимаев заявил о готовности провести реванш со Стриклендом.

