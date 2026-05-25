«С ним покончено». Коста заявил, что не проведёт бой с Чимаевым в 2026 году

Бывший претендент на титул UFC бразилец Пауло Коста заявил, что не проведёт поединок с россиянином Хамзатом Чимаевым в 2026 году.

«Знаю, многие из вас, ребята, хотят, чтобы я встретился с чеченским гурманом Чимаевым. Но я не думаю, что это произойдёт. Почему? Потому что он сломлен. Я считаю, что с ним покончено, он не вернётся. А если это и произойдёт, то не в этом году.

Давайте двигаться дальше. У меня есть куча боёв, великолепных боёв, которые можно устроить. Я хочу подраться как можно скорее. Август отлично бы подошёл, даже июль. Я могу подраться в среднем весе, полутяжёлом и даже тяжёлом. Хватит говорить о чеченском гурмане. Я хотел подраться с ним до того, как он проиграл», — написал Коста в социальных сетях.