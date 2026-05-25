Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Эдди Хирн: Верхувен выигрывал бой у Усика, плохая остановка

Эдди Хирн: Верхувен выигрывал бой у Усика, плохая остановка
Комментарии

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал победу украинца Александра Усика в поединке с голландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

«Это было невероятно. Рико был невероятен. Дело в ритме, Усик не мог подстроиться. У меня Рико выигрывал бой к 11-му раунду. Усик потряс его немного в 10-м раунде, я всем говорил, что Рико должен был прижиматься, Усик мог остановить его. И он это сделал.

Это была плохая остановка. Знаю, обычно не думают о том, сколько времени остаётся до конца раунда, но всё же? Пара секунд? Когда поединок настолько конкурентный, нельзя останавливать бой, если только боец не понёс по-настоящему серьёзный урон», — сказал Хирн в интервью YouTubе-каналу IFL TV.

Материалы по теме
37-летний кикбоксёр заткнул за пояс весь тяжёлый вес. Усика никто так не терзал
37-летний кикбоксёр заткнул за пояс весь тяжёлый вес. Усика никто так не терзал
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android