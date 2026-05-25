Эдди Хирн: Верхувен выигрывал бой у Усика, плохая остановка

Британский промоутер Эдди Хирн прокомментировал победу украинца Александра Усика в поединке с голландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

«Это было невероятно. Рико был невероятен. Дело в ритме, Усик не мог подстроиться. У меня Рико выигрывал бой к 11-му раунду. Усик потряс его немного в 10-м раунде, я всем говорил, что Рико должен был прижиматься, Усик мог остановить его. И он это сделал.

Это была плохая остановка. Знаю, обычно не думают о том, сколько времени остаётся до конца раунда, но всё же? Пара секунд? Когда поединок настолько конкурентный, нельзя останавливать бой, если только боец не понёс по-настоящему серьёзный урон», — сказал Хирн в интервью YouTubе-каналу IFL TV.