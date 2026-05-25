Магомед Анкалаев подтвердил сроки следующего боя в UFC

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев подтвердил, что выступит на турнире организации в Абу-Даби (ОАЭ), который состоится 25 июля.

Напомним, ранее прошёл слух, что соперником Анкалаева станет бывший претендент на титул американец Халил Раунтри-младший.

«Скоро увидимся в Абу-Даби», — написал Анкалаев в социальных сетях.

Магомеду Анкалаеву 33 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC, в 2025-м стал чемпионом организации в полутяжёлом весе. Всего на его счету в UFC 12 побед, два поражения и одна ничья.