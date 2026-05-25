Источник: Магомедрасул Гасанов дебютирует в UFC в июле, есть соперник

Бывший чемпион ACA россиянин Магомедрасул Гасанов дебютирует в UFC на турнире организации, который состоится 25 июля в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает телеграм-канал «Вестник MMA».

Ожидается, что соперником Гасанова станет другой экс-чемпион ACA, соотечественник Абубакар Вагаев.

Магомедрасулу Гасанову 31 год. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го по 2026-й выступал в ACA, где становился чемпионом в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету 23 победы и два поражения.

Ранее экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев подтвердил своё участие в турнире UFC в Абу-Даби.

