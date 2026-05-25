Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Источник: Магомедрасул Гасанов дебютирует в UFC в июле, есть соперник

Источник: Магомедрасул Гасанов дебютирует в UFC в июле, есть соперник
Комментарии

Бывший чемпион ACA россиянин Магомедрасул Гасанов дебютирует в UFC на турнире организации, который состоится 25 июля в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает телеграм-канал «Вестник MMA».

Ожидается, что соперником Гасанова станет другой экс-чемпион ACA, соотечественник Абубакар Вагаев.

Магомедрасулу Гасанову 31 год. Уроженец Дагестана дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2019-го по 2026-й выступал в ACA, где становился чемпионом в среднем весе (до 84 кг). Всего на его счету 23 победы и два поражения.

Ранее экс-чемпион UFC Магомед Анкалаев подтвердил своё участие в турнире UFC в Абу-Даби.

Материалы по теме
Магомед Анкалаев подтвердил сроки следующего боя в UFC

Двойные чемпионы UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android