«Рефери будто ждал удобный момент». Тренер Бивола — об остановке боя Усика и Верхувена

Дмитрий Кириллов, член тренерского штаба россиянина Дмитрия Бивола, прокомментировал победу украинца Александра Усика в поединке с голландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

«Было рановато со стороны судьи. Раунд закончился, минута отдыха была – наверное, можно было продолжить. Но судья остановил бой. Не знаю, сохранил здоровье Верхувена. Конечно, в таких боях надо продолжать дальше. Рановато остановка – и практически в конце раунда.

Если бы Верхувен продолжил, прошли бы все 12 раундов – там ещё неизвестно, кому бы отдали победу. Будто рефери просто ждал удобный момент. Не было такого глубокого нокдауна, из-за которого нужно останавливать бой», – приводит слова Кириллова издание MMA.Metaratings.ru.