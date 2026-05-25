«Иногда так бывает». Усик объяснил, почему бой с Верхувеном получился тяжёлым

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал победу в поединке с голландцем Рико Верхувеном, состоявшемся 23 мая в Гизе (Египет).

Профессиональный бокс 2026. Титульные бои
Александр Усик (W) — Рико Верхувен
24 мая 2026, воскресенье. 00:30 МСК
Александр Усик
Окончено
KO
Рико Верхувен

«Парень сосредоточенный, хороший, подготовился… Если разбирать этот поединок… О нём вообще не было информации. О том, как он будет работать, что он будет делать… В кикбоксинге это одно, там и руки, и ноги, а в боксе у него один поединок и то там пару раундов. Не было никакой информации, чтобы разобрать. Иногда так бывает.

Знаете, какое у меня ощущение? Когда ты на вершине чем-то занимаешься много лет, все думают: «Усик, он же чемпион мира, сейчас выйдет и первый раунд…» Нет, у парня хорошая концентрация была, тренер у него умный, дядька Тайсона Фьюри, Питер Фьюри. Тренер, который готовил Тайсона Фьюри к бою с Владимиром Кличко. Было непонятно, что он будет делать, какие моменты… Но какой итог? Победа, слава богу.

Есть принципиальная разница. Ты знаешь, каких действий ожидать от боксёра, потому что ты был там… И правая, и левая рука, движение… Тут ты работаешь от того, что ты видишь», — сказал Усик на пресс-конференции.

